До вашої уваги результати матчів чергового туру чемпіонату Англії.
Ліверпуль - Саутгемптон, Getty Images
08 березня 2025, 18:57
У рамках 28-го туру АПЛ відбулися три поєдинки в слоті 17:00.
Ліверпуль впевнено розібрався з Саутгемптоном, Крістал Пелес мінімально здолав Іпсвіч, а Брайтон вирвав перемогу над Фулгемом.
Брайтон - Фулгем 2:1
Голи: ван Геке, 41, Педро, 90+8 (пен) - Хіменес, 35
Брайтон: Вербрюгген — Гіншелвуд, ван Геке, Вебстер, Еступіньян — Балеба (Віффер, 86), Аярі (Александер Гомес Амарілья, 69) — Мінте (Марч, 76), Рюттер (Велбек, 77), Мітома (Адінгра, 86) — Педро
Фулгем: Лено — Діоп, Андерсен, Бессі — Кастань, Перейра (Вілліан, 82), Берге, Робінсон — Сміт-Роу (Рід, 82), Хіменес (Муніз, 69), Івобі (Сессеньйон, 89)
Попередження: Робінсон, Андерсен.
Крістал Пелес - Іпсвіч 1:0
Гол: Сарр, 82
Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс, Лакруа, Геї — Муньйос, Вортон (Девенні, 87), Лерма, Мітчелл (Чілвелл, 72) — Сарр, Езе (Джой Куаку Ессе, 90) — Нкетіа (Камада, 73)
Іпсвіч: Палмер — О'Ши, Вулфенден, Грівз — Девіс, Філліпс, Каюсте (Тейлор, 84), Філоджин (Джонсон, 68) — Енсісо (Броудгед, 75), Кларк (Гатчінсон, 68) — Делап (Гірст, 84)
Попередження: Вортон, Річардс, Геї, Чілвелл — Грівз, Енсісо, Філліпс.
Ліверпуль - Саутгемптон 3:1
Голи: Нуньєс, 52, Салах, 53 (пен), 88 (пен) - Смоллбоун, 45+1
Ліверпуль: Бекер — Александер-Арнольд (Кванса, 90), Конате, ван Дейк, Цимікас (Робертсон, 46) — Собослаї (Елліотт, 46), Гравенберх (Ендо, 81), Джонс (Мак Аллістер, 46) — Салах, Нуньєс (Жота, 68), Діас
Саутгемптон: Рамсдейл — Вокер-Пітерс, Гарвуд-Белліс, Беднарек (Белла-Кочап, 18), Меннінг (Онуачу, 85) — Угочукву (Арібо, 84), Смоллбоун (Лаллана, 71), Фернандеш — Діблінг (Арчер, 64), Гренбек Ерлюкке (Сугавара, 64) — Сулемана
Попередження: Цимікас, Нуньєс — Онуачу.