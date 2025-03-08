Англія

Коментар нідерландського фахівця.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот був не в захваті від гри своєї команди в матчі проти Саутгемптона.

"Червоні" здобули вольову перемогу — 3:1. Перший тайм залишився за гостями, проте колектив Слота зміг перевернути гру завдяки голу Дарвіна Нуньєса і дублю Мохамеда Салаха з пенальті.

"Неможливо провести всі 38 матчів з однаковою інтенсивністю, я прекрасно це розумію. Іноді доводиться шукати інші способи.

Сподіваюся, перший тайм став свого роду попереджувальним сигналом. Плюс у тому, що сьогодні нам, ймовірно, довелося не так багато бігати", — наводить BBC коментарі нідерландського наставника.

У вівторок Ліверпуль зіграє на своєму полі з ПСЖ у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.