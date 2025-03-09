Англія

В березні німецький фахівець дебютує на посаді керманича "трьох левів".

Воротар Евертона та збірної Англії Джордан Пікфорд висловився про німецького фахівця Томаса Тухеля, який з 1 січня 2025 року офіційно почав виконувати обов'язки головного тренера "трьох левів". Його слова наводить TNT Sports.

"Він здається чудовим хлопцем, і Гаррі Кейн дуже високо відгукується про нього. Він переможець, і, сподіваюся, ми зможемо з ним рухатися вперед", — заявив Пікфорд.

Нагадаємо, 51-річний Томас Тухель змінив ірландця Лі Карслі, який тимчасово керував збірною Англії після того, як попередній головний тренер Гарет Саутгейт пішов у відставку.

Суперниками збірної Англії за кваліфікацією чемпіонату світу — 2026 стали національні команди Сербії, Албанії, Латвії та Андорри. Відбірковий турнір пройде з березня по листопад.