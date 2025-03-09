Англія

Манкуніанці знайшли підсилення атаки в Лондоні.

Манчестер Юнайтед розпочав переговори щодо купівлі нападника Крістал Пелес Жан-Філіпа Матета. Про це повідомляє L'Équipe.

За інформацією джерела, "орли" вимагають у "червоних дияволів" 40 млн. фунтів стерлінгів за перехід 27-річного форварда. Зазначається, що керівництво МЮ не проти такої суми, але наразі не поспішають робити офіційну пропозицію лондонському клубу.

Чинна трудова угода гравця з "орлами" розрахована до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 20 млн. євро.

Цього сезону Жан-Філіп Матета відіграв за Крістал Пелес 33 матчі, забив 15 голів та віддав 3 результативні передачі.