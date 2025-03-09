Англія

Лондонська команда дуже страждає від кадрових втрат. Football.ua пояснює, в якому становищі Мікель Артета.

Арсенал випав з чемпіонських перегонів і фактично коронував Ліверпуль. "Каноніри" отримують занадто багато критики в цьому сезоні, хоча вони були єдиними, хто хоч якось поспівав за Салахом і компанією. Манчестер Сіті в кризі, розмови про відродження Челсі виявилися передчасними, а МЮ і Тоттенхем краще не згадувати.

На плечі Мікеля Артети звалили тонну сподівань і відповідальність за інтригу на вершині АПЛ. Він не виправдовує надії? Об'єктивно, так. Об'єктивно, не з власної провини. Травми, травми, травми.

Суть навіть не в кількості травмованих, а в іменах. Мартін Едегор восени вилетів на півтора місяця, після чого регулярно має дрібніші проблеми. Букайо Сака у 2025-му ще не виходив на поле. А це абсолютні лідери. Сака найчастіше в команді б'є по воротах (3,2 удару за матч) і створює найбільше моментів (19), а Едегор – з відривом найкращий у всьому, що стосується просування м'яча та доставки його у фінальну третину. Без капітана креатив падає катастрофічно, Арсенал стає максимально передбачуваним.

У минулому сезоні Букайо та Мартін на двох згенерували 41% xAG (передачі під удар, скореговані на гостроту моменту) Арсеналу. Дуже легко провести паралель, бо Александер-Арнольд і Салах вибивають 42-43% xAG Ліверпуля в останні два сезони АПЛ. Заберіть у Слота цих двох, щоб відчути аналогічний ефект. Втім, ми й відчували. Коли у Клоппа був довгий список втрат – жодних чемпіонських перегонів. І це норма.

Ми спробували показати, які клуби АПЛ наразі найбільше страждають від травм. Заради експерименту взяли лазарет кожної команди на 28 тур, додали ринкову ціну травмованих і поділили на загальну вартість складу (цифри приблизні, однак даних Transfermarkt вистачить). Арсенал зараз без третини якості свого складу. Така мізерна вибірка, звичайно, фонить (бідний Тоттенгем), однак все одно показова. Відразу видно одну з причин появи Ноттінгем Форест в зоні ЛЧ.

Навіть так – комфортне друге місце в АПЛ і чвертьфінал Ліги чемпіонів для партнерів Зінченка. Якби Арсенал з такою кількістю ТАКИХ втрат видавав показники зразка двох останніх сезонів (коли була боротьба з Сіті за титули), ми б говорили про диво дивне.

Окрема розмова, як купчасто травми б'ють по лондонській команді. Зв'язка між Едегором, Сакою і Вайтом давала залізну стабільність на правій частині поля. Всі патерни відпрацьовані до автоматизму. У поточній кампанії з вересня вони разом провели один матч в АПЛ. Мартін і Букайо разом грали з 11 по 17 тур. І, як не дивно, саме в цей період Арсенал створював найбільше моментів, клав по 5 голів і тільки неймовірне невезіння (привіт Фулгему та Евертону) завадило набрати максимум очок.

Взимку викосило всю групу атаки. У лазареті до Саки приєднався спершу Габі Жезус, а потім і Кай Гаверц з Габріелем Мартінеллі. Спішимо видати чергову яскраву паралель: уявіть Барселону без Ямаля, Рафіньї та Лєвандовскі (і ще без Феррана на всякий випадок), чи Баварію без Кейна, Мусіали та Олісе.

Звичайно, в "канонірів" просіли всі атакувальні показники – від якості створених моментів до входів у штрафний майданчик. xG без врахування пенальті зменшився на 14% у порівнянні з попереднім сезоном. Арсенал аж на 7 місці в АПЛ за цим показником (до того ж третина створена зі стандартів).

Водночас оборона в порядку. Найкраща в АПЛ і за очікуваними пропущеними, і за реальними. А там травми також заважають. Вайт багато пропустив, зліва почергово вилітають фулбеки (вилучення Льюїса-Скеллі, травми Калафіорі, погана форма Зінченка). Артета мусив використати 12 різних варіацій в четвірці захисників. У півзахисті ротацій не менше, постійні зміни на позиції опорника.

Послаблення однієї позиції ланцюжком тягне за собою проблеми в інших місцях. Найяскравіший приклад – центрфорвард. Травмувався основний Гаверц, травмувався дублер Жезус, третій варіант – Троссар, але він за відсутності Мартінеллі потрібен зліва. Тому на вістрі грає фактично четверта опція в особі хавбека Меріно. Відповідно, зменшуються варіанти в центрі поля і зростає навантаження на Райса.

Арсенал не перестрахувався, відпустивши влітку Нкетіа, Сміта-Роу, Нелсона та Вієйру. Але будувати бізнес з очікуванням такої епідемії травм було б навпаки нерозумно. Особливо з врахуванням прогресу Нванері. Артета – учень Гвардіоли. Ротацію він застосовує навіть менше, ніж Пеп. За нормальних умов ці футболісти сиділи б без ігрового часу.

Останні роки від вболівальників Арсеналу тільки й розмов про придбання центрфорварда. Артета показує, що для його футболу корисніша рухлива "дев'ятка" – Жезус, Гаверц. Попередні сезони довели, що з підходом Мікеля можна бути серед найкращих атак Європи. А фани все одно мріють про класичного нападника, який покладе 25+ за сезон і позбавить від всіх проблем.

Пошук центрнапа став ідеєю фікс в арсенальських колах. Додаткового болю додають успіхи форвардів зі структури клубу на стороні. Не встигли забути про подвиги Балогуна, як Міка Бірет почав стріляти хет-триками за Монако. Міка остаточно покинув Арсенал тільки минулого літа – і відразу космічний прогрес.

"Каноніри" все ж планують купити форварда в наступне трансферне вікно. За чутками, головні кандидати – Беньямін Шешко з Лейпцига та Юго Екітіке з Айнтрахта. Поточний сезон доведеться завершувати з діркою на вістрі. Гаверц і Жезус до літа не зіграють. На черзі – поєдинок проти Манчестер Юнайтед, який точно гірше живе в умовах кадрового дефіциту.