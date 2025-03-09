Англія

Лондонці шукають підсилення своєї атаки.

Лондонський Челсі зацікавлений у придбанні центрального нападника французького Страсбура Емануеля Емега. Про це повідомляє Caught Offside.

За інформацією джерела, французький клуб готовий розглянути пропозиції щодо трансферу 22-річного нідерландця в розмірі 22-25 млн. євро.

Зазначається, що за форвардом стежать і інші клуби АПЛ, однак у Челсі найбільше шансів підписати його, оскільки у 2023 році американський консорціум, який володіє "синіми", також придбав Страсбур.

Цього сезону Емануель Емега відіграв за Страсбур 21 матч, забив 11 голів та віддав 2 результативні передачі.