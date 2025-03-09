Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 9 березня 2025 року.

Борнмут без Забарного не втримав 2:0 на полі Тоттенгема.

Команда Анге Постекоглу навіть із жахливою грою в захисті зуміла зачепитись за нічию.

Огляд матчу:

Тоттенгем — Борнмут 2:2

Голи: Сарр, 67, Сон, 84 (пен.) — Таверньєр, 42, Еванілсон, 65



Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро (ван де Бек, 61), Дансо, Спенс — Бентанкур (Меддісон, 61), Біссума (Бергвалль, 46), Сарр — Джонсон (Сон, 46), Соланке, Одобер.



Борнмут: Аррісабалага — Кук, Гілл, Гюйсен, Керкез — Адамс, Крісті (Скотт, 72) — Семеньйо (Сіністерра, 90), Клюйверт, Таверньєр (Брукс, 81) — Еванілсон (Уаттара, 72).



Попередження: Бентанкур, Біссума, Меддісон — Таверньєр, Семеньйо, Гюйсен.