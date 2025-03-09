Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 9 березня 2025 року.
Тоттенгем - Борнмут, Getty Images
09 березня 2025, 18:53
Борнмут без Забарного не втримав 2:0 на полі Тоттенгема.
Команда Анге Постекоглу навіть із жахливою грою в захисті зуміла зачепитись за нічию.
Огляд матчу:
Тоттенгем — Борнмут 2:2
Голи: Сарр, 67, Сон, 84 (пен.) — Таверньєр, 42, Еванілсон, 65
Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро (ван де Бек, 61), Дансо, Спенс — Бентанкур (Меддісон, 61), Біссума (Бергвалль, 46), Сарр — Джонсон (Сон, 46), Соланке, Одобер.
Борнмут: Аррісабалага — Кук, Гілл, Гюйсен, Керкез — Адамс, Крісті (Скотт, 72) — Семеньйо (Сіністерра, 90), Клюйверт, Таверньєр (Брукс, 81) — Еванілсон (Уаттара, 72).
Попередження: Бентанкур, Біссума, Меддісон — Таверньєр, Семеньйо, Гюйсен.