Англія

Названо всі прізвища — серед них Антоні та інші.

Манчестер Юнайтед відчуває фінансові труднощі. Щоб посилитися найближчим літом, "червоним дияволам" потрібно буде для початку продавати гравців.

Як повідомляє Transfer News Live з посиланням на Mirror, "червоні дияволи" розраховують позбутися шести футболістів.

У цьому списку перебувають Маркус Рашфорд, Тірелл Маласіа, Антоні, Джедон Санчо, Каземіро і Крістіан Еріксен. Варто сказати, що Рашфорд, Малася, Антоні та Санчо зараз перебувають в оренді.

Манчестер Юнайтед розраховує по завершенню сезону продати їх остаточно.

На поточний момент Манчестер Юнайтед посідає 15-те місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії.