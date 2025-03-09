Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 9 березня 2025 року.
Манчестер Юнайтед — Арсенал, Getty Images
09 березня 2025, 22:09
Манчестер Юнайтед та Арсенал зіграли внічию в запеклій дуелі.
Відставання команди Мікеля Артети від Ліверпуля тепер складає 15 очок.
Огляд матчу:
Манчестер Юнайтед — Арсенал 1:1
Голи: Фернандеш, 45+2 — Райс, 74
Манчестер Юнайтед: Онана — Лінделеф, де Лігт, Йоро (Гевен, 46) — Мазрауї, Еріксен (Кольєр, 76), Каземіро, Далот — Гарначо, Фернандеш — Зіркзе (Гойлунн, 76).
Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Габріел, Калафіорі (Льюїс-Скеллі, 58) — Едегор, Парті (Тірні, 76), Райс — Нванері (Мартінеллі, 58), Меріно, Троссар.
Попередження: Троссар.