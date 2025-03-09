Англія

33-річний футболіст може продовжити кар'єру в Реалі, Атлетіко або Баварії.

Центральний захисник Ліверпуля Вірджіл ван Дейк може продовжити кар'єру в іншому європейському топ-клубі. Контракт нідерландця з "червоними" закінчується після завершення поточного сезону.

Згідно з відомостями журналіста Грема Бейлі, капітан мерсисайдців знає, що в його підписанні зацікавлені гранди європейського футболу.

На нещодавньому матчі Ліги чемпіонів між ПСЖ і Ліверпулем були присутні представники мадридських Реала і Атлетіко, а також мюнхенської Баварії.

Вірджіл ван Дейк провів загалом 309 поєдинків за Ліверпуль, відзначившись 26 забитими м'ячами. У липні зірковому центрбеку виповниться 34 роки.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль знайшов заміну Нуньєсу в Брайтоні.