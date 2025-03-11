Англія

Клуб АПЛ планує серйозне оновлення складу влітку, через що можливі кілька гучних продажів.

Ліверпуль активно готується до літнього трансферного вікна 2025 року, яке обіцяє бути насиченим. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Зазначається, що керівництво мерсісайдців запланувало серйозне оновлення складу, і очікується кілька нових підписань.

Водночас можливі й гучні відходи. Серед потенційних гравців на вихід називають воротаря Куївіна Келлегера, півзахисників Ватару Ендо та Гарві Елліотта, а також нападників Федеріко К’єзу та Діогу Жоту.

Ліверпуль наразі аналізує ринок і готує стратегію, яка дозволить команді залишатися конкурентоспроможною в наступному сезоні.

Слід також нагадати, що існує невизначеність щодо майбутнього одночасно трьох лідерів "червоних" через спливаючі контракти влітку 2025 року. Мова йде про правого захисника Трента Александра-Арнольда, центрбека Вірджила ван Дейка та вінгера Мохамеда Салаха.