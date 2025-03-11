Клуб АПЛ планує серйозне оновлення складу влітку, через що можливі кілька гучних продажів.
Гарві Елліотт та Діогу Жота, Getty Images
11 березня 2025, 22:00
Ліверпуль активно готується до літнього трансферного вікна 2025 року, яке обіцяє бути насиченим. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
Зазначається, що керівництво мерсісайдців запланувало серйозне оновлення складу, і очікується кілька нових підписань.
Водночас можливі й гучні відходи. Серед потенційних гравців на вихід називають воротаря Куївіна Келлегера, півзахисників Ватару Ендо та Гарві Елліотта, а також нападників Федеріко К’єзу та Діогу Жоту.
Ліверпуль наразі аналізує ринок і готує стратегію, яка дозволить команді залишатися конкурентоспроможною в наступному сезоні.
Слід також нагадати, що існує невизначеність щодо майбутнього одночасно трьох лідерів "червоних" через спливаючі контракти влітку 2025 року. Мова йде про правого захисника Трента Александра-Арнольда, центрбека Вірджила ван Дейка та вінгера Мохамеда Салаха.