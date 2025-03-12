Англія

Утім, "зелена армія" все ще залишається на останньому місці.

У рамках 37-го туру Чемпіоншипу Плімут із українцем Максимом Таловєровим у стартовому складі вирушив у гості до Портсмута з незмінною метою — покращити свої дуже хиткі позиції у боротьбі за виживання.

На 44-й хвилині Мустафа Бунду вивів "зелену армію" вперед після передачі Раяна Харді, а вже на початку другого тайму вже особисто Харді записав на свій рахунок забитий гол.

Знайти свій момент гравцям Портсмута вдалося аж на 89-й хвилині вже після вилучення у складі суперника, але гості змогли у меншості відстояти результат.

У підсумку Максі Таловєров і компанія здобули важливу виїзну перемогу з рахунком 2:1, перервавши невдалу серію в Чемпіоншипі з п'яти матчів (В0, П3, Н2), але це не допомогло Плімуту залишити останню сходинку в турнірній таблиці.

Портсмут — Плімут 1:2

Голи: Аушіш, 89 — Бунду, 44, Харді, 49

Вилучення: Сорінола, 86 (Плімут)

Український центральний захисник Максим Таловєров провів на полі увесь матч.