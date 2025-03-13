Англія

Беззаперечна перемога в голосуванні.

Англійська Прем’єр-ліга за підсумком протистоянь у лютому склала перелік із шести виконавців, які претендували на нагороду найкращому гравцю за звітній період.

До нього ввійшли Бету (Евертон), Жан-Філіп Матета (Крістал Пелес), Янкуба Мінте (Брайтон), Мохамед Салах, Домінік Собослаї (обидва – Ліверпуль), Джед Спенс (Тоттенгем).

За результатами голосування почесна нагорода дісталась саме єгипетському нападнику "червоних".

За лютий Салах узяв участь у матчах проти Борнмута (2:0), Евертона (2:2), Вулвергемптона (2:1), Астон Вілли (2:2), Манчестер Сіті (2:0) та Ньюкасла (2:0), відзначившись у кожному з них результативною дією й не забивши при цьому лише у ворота "сорок".

Загалом за цей місяць у Мохамеда шість голів та чотири гольові передачі.