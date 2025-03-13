У аргентинця залишилися "незакінчені справи".
МАУРІСІО ПОЧЕТТІНО, GETTY IMAGES
13 березня 2025, 22:53
Головний тренер збірної США Маурісіо Почеттіно висловився про можливе повернення в Тоттенгем.
Аргентинець очолював "шпор" із 2014 до 2019 року. Надалі наставник працював у ПСЖ і Челсі, але вже не був настільки успішним.
"Чесно кажучи, залишаючи Тоттенгем, я подумав, що одного разу повернуся. У момент відходу я відчував, що у мене залишилися незакінчені справи, і саме тому було б чудово повернутися.
Звичайно, для мене це особливий клуб. Буде здорово, якщо коли-небудь я зможу закінчити все по-іншому", — наводить TalkSPORT слова керманича.
Нагадаємо, що Маурісіо Почеттіно очолив збірну США у вересні минулого року, уклавши контракт до завершення чемпіонату світу — 2026.
Раніше повідомлялося, що Почеттіно — найбільш високооплачуваний тренер в історії збірної США.