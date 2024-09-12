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Аргентинець увійшов в історію "американського" футболу.

Новоспечений головний тренер збірної США Маурісіо Почеттіно став найбільш високооплачуваним фахівцем в історії "янкіс". Про це повідомляє Goal.

За інформацією джерела, фахівець уклав із національною командою контракт строком на два роки і із заробітною платою в розмірі 6 млн. євро Такий оклад раніше не отримував жоден із тренерів збірної США за весь час існування цією національної команди.

Нагадаємо, збірна США візьме участь у ЧС-2026 без відбіркового турніру, як команда країни-організатора.