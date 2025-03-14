Англія

Джошуа Сарджент може змінити клуб улітку.

Нападник Норвіч Сіті Джошуа Сарджент демонструє блискучу форму цього сезону в Чемпіоншипі, забивши 12 голів і віддавши 5 результативних передач у 24 матчах.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, вражаючі виступи 25-річного америкаського форварда привернули увагу клубів з боку англійської Прем'єр-ліги та німецької Бундесліги.

Очікується, що Норвіч оцінить його трансфер у 15-20 мільйонів євро. Контракт Сарджента діє до літа 2028 року, і він не містить жодної клаусули про викуп.

Форвард вже розглядає наступний крок у кар'єрі на тлі поточного 12 місця Норвіч Сіті у Чемпіоншипі, і його майбутнє може вирішитися цього літа.