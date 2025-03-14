Англія

"Шпори" мають право викупу німця, але навряд чи скористаються ним.

Тоттенгем не викупить у РБ Лейпциг лівого вінгера Тімо Вернера, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

Повідомляється, що повноцінний трансфер 29-річного німця обійшовся б "шпорам" у 12 млн євро. Згідно з поточними планами Тоттенгема, після завершення сезону-2024/25 гравець має повернутися до РБ Лейпциг.

Там майбутнє Вернера залежатиме від наступника Марко Розе на посаді головного тренера "биків". Сам Тімо наразі не налаштований на зміну клубної прописки в межах Бундесліги.

Конкретні запити щодо нього є від клубів АПЛ і МЛС. Зарплата нападника в РБ Лейпциг становить близько 10 млн євро на рік (не враховуючи податки).

На правах оренди до лондонського клубу Вернер приєднався в січні 2024 року. Зараз на його рахунку три голи й шість асистів у 41-му матчі за Тоттенгем у всіх турнірах.