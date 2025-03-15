Англія

Німець провалився в Лондоні.

Лондонський Тоттенгем вирішив не викуповувати німецького нападника Тімо Вернера у РБ Лейпциг. Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, керівництво "шпор" вирішило не активувати право викупу німця за 12 млн євро. По закінченню поточного сезону футболіст повернеться до німецького клубу.

Зазначається, що майбутнє гравця залежатиме від того, чи залишиться в клубі головний тренер "биків" Марко Розе. На даний момент Вернер не хотів би переходити в інший клуб Бундесліги. По ньому є конкретний інтерес від команд АПЛ та МЛС.

Цього сезону Тімо Вернер відіграв за Тоттенгем 27 матчів, забив один гол та віддав три результативні передачі.