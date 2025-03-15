Англія

Швед чекає на літо.

Нападник англійського Ньюкасла Александер Ісак висловився щодо свого майбутнього на тлі чуток про можливий трансфер наступного літа. Його слова наводить Sky Sports.

"Наразі я не думаю про своє майбутнє. Я багато разів говорив протягом сезону: треба просто зосередитися на своїй роботі, і зараз не той час, щоб думати про щось інше.

Ми зосереджені тільки на недільному матчі (фінал Кубка англійської Ліги — прим.), на тому, щоб добре зіграти та привезти кубок у Ньюкасл.

Я вже говорив, що не думаю про літо, але, мабуть, моє майбутнє стане темою для обговорення після закінчення сезону", — сказав Ісак.