Англія

Швед може продовжити кар'єру в команді Артети.

Шведський нападник Ньюкасла Александер Ісак привернув увагу лондонського Арсеналу, повідомляє Fichajes.

В лондонському клубі вважають, що 25-річний форвард стане ключем до успіху як в Англійській Прем'єр-лізі, так і Лізі чемпіонів.

Його трансфер може коштувати Арсеналу 100-150 мільйонів євро.

Цього сезону Ісак зіграв 31 матч за клуб, забив 22 голи і зробив п'ять асистів.

Раніше повідомлялось, що Ісак став найкращим шведським бомбардиром АПЛ.