Завершилися матчі чемпіонату Англії.
У рамках 29-го англійської Прем'єр-ліги в слоті 17:00 відбулися чотири поєдинки.
Евертон — Вест Гем 1:1
Голи: О'Браєн, 90+1 - Соучек, 67
Евертон: Пікфорд — О'Браєн, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Гує, Гарнер (Іроегбунам, 79) — Алькарас, Дукуре (Ліндстрем, 68), Гаррісон (Шерміті, 79) — Бету (Броя, 79)
Вест Гем: Ареола — Тодібо (Родрігес, 90), Кілман, Мавропанос — Ван-Біссака, Соучек, Ворд-Праус, Палмьєрі — Пакета (Солер, 83), Боуен, Кудус (Фергюсон, 90)
Попередження: Шерміті — Тодібо, Пакета.
Іпсвіч — Ноттінгем Форест 2:4
Голи: Каюсте, 82, Гірст, 90+3 - Міленкович, 35, Еланга, 37, 41, Сілва, 87
Іпсвіч: Палмер — О'Ши, Вулфенден, Грівз (Берджесс, 46), Девіс — Філліпс (Тейлор, 86), Каюсте — Гатчінсон, Енсісо (Гірст, 80), Філоджин (Кларк, 80) — Делап (Броудгед, 80)
Ноттінгем Форест: Селс — Айна, Міленкович, Мурільйо, Вільямс (Авонії, 80) — Домінгес (Морато, 67), Андерсон — Еланга (Єйтс, 67), Гіббс-Вайт (Даніло, 89), Гадсон-Одої (Сілва, 81) — Вуд
Попередження: Філліпс — Домінгес.
Манчестер Сіті — Брайтон 2:2
Голи: Голанд, 10 (пен), Мармуш, 39 - Еступіньян, 21, Хусанов (аг), 48
Манчестер Сіті: Ортега — Льюїс, Хусанов, Діаш, Гвардіол — Гюндоган, Гонсалес — Савіньйо (Сілва, 58), Мармуш (Де Брюйне, 86), Доку — Голанд
Брайтон: Вербрюгген — Гіншелвуд, ван Геке, Вебстер, Еступіньян — Балеба (Віффер, 87), Гомес Амарілья (Аярі, 76) — Мінте (Адінгра, 83), Рюттер (Велбек, 76), Мітома (Груда, 83) — Педро
Попередження: Савіньйо, Доку — Педро, Мітома, Балеба, Віффер, Вербрюгген.
Саутгемптон — Вулвергемптон 1:2
Голи: Онуачу, 75 - Странд Ларсен, 19, 47
Саутгемптон: Рамсдейл — Вокер-Пітерс, Белла-Кочап, Гарвуд-Белліс — Сугавара (Арчер, 70), Угочукву (Даунс, 84), Арібо (Стівенс, 90), Меннінг — Діблінг, Фернандеш (Онуачу, 46), Сулемана (Гренбек Ерлюкке, 84)
Вулвергемптон: Са — Доерті, Агбаду, Тоті — Семеду (Нассер Джига, 90), Гомес, Андре, Аїт-Нурі (Буено, 80) — Мунетсі (Гедеш, 69), Бельгард (Са, 69) — Странд Ларсен (Дойл, 90).