Англія

Football.ua представляє прев'ю фінального матчу Кубка англійської ліги, який пройде 16 березня та розпочнеться о 18:30.

У рамках фінального матчу Кубка англійської ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між Ліверпулем та Ньюкаслом, яке відбудеться на легендарному стадіоні Вембі. Обидві команди пов'язує "культовий" трансфер Енді Керролла, а зараз вони їдуть до Лондона лише з однією метою — виграти трофей.

НЕДІЛЯ, 16 БЕРЕЗНЯ, 18:30. ВЕМБЛІ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЕВІД БРУКС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Ліверпуль підходить до фіналу в ролі беззаперечного фаворита. "Червоні" мають шанс не лише захистити титул володаря Кубка ліги, а й зрівнятися з Манчестер Юнайтед за кількістю національних трофеїв без урахування АПЛ – це може стати їхнім 19-й кубковий тріумф в Англії. Окрім цього, для головного тренера Ліверпуля Арне Слота цей трофей може стати першим в кар'єрі з клубом в своєму дебютному сезоні, а потенційна перемога має лише зміцнити позиції та настрої "червоних" у боротьбі за чемпіонство в Прем'єр-лізі.

Додатковою мотивацією для Ліверпуля стане бажання реабілітуватися за болісний виліт із Ліги чемпіонів від ПСЖ. До того ж, історія на боці мерсісайдців: чинний володар трофея чотири рази поспіль захищав кубок, а Ньюкасл не може здолати "червоних" упродовж 17 матчів поспіль, протягом останніх десяти років. Мохамед Салах, який забиває і асистує у кожному другому матчі проти "сорок", може стати ключовою фігурою фіналу. Звісно, від єгиптянина чекали більшого в плей-оф ЛЧ, але це не відміняє в цілому вражаючої кампанії від Мо.

Але Ньюкасл Юнайтед також має що доводити. Востаннє "сороки" вигравали великий англійський трофей ще у 1955 році – це найдовша пауза серед провідних клубів країни. Вболівальники Ньюкасла мріють, що цей фінал стане історичним моментом та зможе перервати довге 70-річне очікування. Минулого разу вони програли у вирішальному матчі Манчестер Юнайтед у 2023 році але тепер вони здобули новий шанс вписати своє ім'я в історію.

Головна надія Ньюкасла – Александер Ісак, який вже не раз загрожував воротам Ліверпуля. Однак команда Едді Гау отримала серйозний удар: дискваліфікація Ентоні Гордона та травми деяких ключових гравців обмежують варіанти щодо вибору складу. Ба більше, Ньюкасл програв дев’ять останніх матчів на Вемблі – це найгірший результат серед усіх англійських клубів. Ліверпуль хоче відсвяткувати ювілей, а "сороки" — здійснити своєрідну сенсацію, враховуючи вищезгадані статистичні аспекти.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Арне Слота. Так, на перемогу Ліверпуля в основний час пропонується коефіцієнт 1,70, тоді як потенційний успіх Ньюкасла оцінюється показником 4,85. Ймовірність нічийного результату за підсумком 90 хвилин представлена коефіцієнтом 4,10. Тріумф "червоних" в цілому оцінюється в 1,34, а "сорок" — в 3,25.