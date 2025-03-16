У рамках 29-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає принципове протистояння між лондонськими Арсеналом та Челсі, яке відбудеться на Стемфорд Брідж.

НЕДІЛЯ, 16 БЕРЕЗНЯ, 15:30. ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІС КАВАНА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

У неділю Емірейтс стане ареною чергової лондонської битви. Команда Мікеля Артети вже звикла диктувати умови в останніх очних зустрічах із "синіми", але в листопаді вони задовольнилися лише нічиєю (1:1), коли Педру Нету відповів на гол Габріела Мартінеллі. Після трьох матчів без перемог у чемпіонаті "каноніри" змушені відчайдушно боротися за місце в топ-2, адже відставання від лідера "Ліверпуля" неймовірне і складає вже 15 очок.

Артета може розраховувати на повернення у стартовий склад Мартінеллі, а також Мартіна Едегора і Томаса Парті, що зміцнить центр поля. Олександр Зінченко та Юррієн Тімбер також претендують на місце у складі після яскравих виступів у єврокубках. Водночас травми все ще залишають поза грою Букайо Саку, Габріела Жезуса та Кая Гаверца– ключових виконавців у різних ланках команди в атакувальній лінії.

Для Челсі цей матч – не лише можливість скоротити відставання від Арсеналу до трьох очок, а й шанс довести, що команда здатна стабільно боротися за топ-4. Восени "сині" навіть вважалися претендентами на титул, але нестабільність і травми швидко охолодили ці амбіції. Після двох поспіль перемог у Прем’єр-лізі Челсі набрав обертів, але попереду – серйозний тест на зрілість.

Проблеми з кадрами теж не оминають гостей: Ніколас Джексон і Ноні Мадуеке не зможуть допомогти команді, тож основна надія в атаці – на Педру Нету та Крістофера Нкунку. З іншого боку, повертаються до строю Веслі Фофана, Леві Колвілл, Марк Кукурелья, Роберт Санчес і Ріс Джеймс – а це суттєво посилює лінію оборони колективу Енцо Марески.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу пропонується коефіцієнт 1,85, тоді як потенційний успіх Челсі оцінюється показником 4,50. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,60.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ АРСЕНАЛ : Рая — Тімбер, Саліба, Габріел, Льюїс-Скеллі — Едегор, Парті, Райс — Нванері, Меріно, Троссар ЧЕЛСІ : Санчес — Фофана, Адарабіойо, Колвілл, Кукурелья — Енцо, Кайседо — Санчо, Палмер, Нкунку — Нету Не зіграють: Жезус, Гаверц, Сака, Стерлінг, Томіясу — Гюсто, Джексон, Мадуеке, Мудрик, Гую Під питанням: ... — ...

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА