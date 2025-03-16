Англія

Football.ua представляє прев'ю матчу АПЛ, який пройде 16 березня та розпочнеться о 21:00.

У рамках 29-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між Лестер Сіті та Манчестер Юнайтед, яке відбудеться на Кінг Пауер Стедіум.

НЕДІЛЯ, 16 БЕРЕЗНЯ, 21:30. КІНГ ПАУЕР СТЕДІУМ, ЛЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ТОМАС БРАМАЛЛ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Лестер Сіті переживає непростий сезон після повернення до АПЛ. Після відходу Енцо Марески та невдалого старту під керівництвом Стіва Купера, керівництво клубу зробило ставку на Руда ван Ністелроя. Нідерландський фахівець отримав шанс проявити себе, але ситуація у Лестера залишається критичною – команда перебуває на 19-му місці та відстає на шість очок від зони порятунку. У 17 матчах під керівництвом Ван Ністелроя "лисиці" здобули лише три перемоги, а їхня серія поразок налічує вже шість матчів поспіль.

Оборона Лестера – одна з найгірших у лізі (62 пропущені голи), а атака також не радує вболівальників – лише 25 забитих м'ячів. Особливо відчутні проблеми на домашньому Кінг Пауер, де команда не забивала у шести останніх матчах чемпіонату. Проте Лестер вже чинив гідний опір Манчестер Юнайтед цього сезону, поступившись лише 1:2 в останньому кубковому протистоянні. Ван Ністелрой добре знає манкуніанців, і цей фактор може допомогти його підопічним нав’язати боротьбу.

Манчестер Юнайтед проводить один із найгірших сезонів за останні роки, займаючи лише 14-те місце в АПЛ. Після невдалого старту сезону клуб попрощався з Еріком тен Гагом, однак ситуація під керівництвом Рубена Аморіма не надто покращилася. Виліт з Кубка Англії від Фулгема став черговим ударом, проте Юнайтед ще має шанс врятувати сезон – команда пробилася до чвертьфіналу Ліги Європи, де зустрінеться з Ліоном.

У чемпіонаті "червоні дияволи" змушені боротися більше за репутацію, ніж за місця у єврокубках. Виїзні матчі даються Юнайтед вкрай складно – лише три перемоги в 13 зустрічах. Проте Лестер виглядає зручним суперником, і Юнайтед може скористатися слабкою обороною господарів, щоб здобути четверту перемогу над "лисицями" в цьому сезоні.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Рубена Аморіма. Так, на перемогу Манчестер Юнайтед пропонується коефіцієнт 1,90, тоді як потенційний успіх Лестера оцінюється показником 4,20. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,60.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ ЛЕСТЕР : Германсен — Фас, Коуді, Томас — Джастін, Ндіді, Сумаре, Крістіансен — Дака, Ель-Ханнус — Варді МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД : Онана — Лінделеф, де Лігт, Гевен — Мазрауї, Бруну Фернандеш, Угарте, Далот — Гарначо, Зіркзе — Гойлунн Не зіграють: Фатаву — Йоро, Еванс, Лісандро, Баїндир, Амад, Мейну, Доргу Під питанням: ... — Маунт, Шоу, Магвайр

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