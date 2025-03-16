Англія

"Сороки" виграли довгоочікуваний трофей.

Головний тренер Ньюкасла Едді Гау прокоментував перемогу своєї команди над Ліверпулем у фіналі Кубка англійської ліги (2:1). Довгоочікуваний трофей "сорокам" принесли голи Дена Бьорна та Александера Ісака, забиті на 45-й і 52-й хвилинах відповідно.

"Я був дуже схвильований весь день, що не дуже схоже на мене. Ми знали, що поставлено на карту, ми хотіли виграти трофей і дати нашим уболівальникам привід для гордості. Я дуже задоволений грою і результатом — ми заслужили на перемогу.

Після голу Ліверпуля нам довелося важко. Я вже почав думати про додатковий час", — передає BBC слова Едді Гау.

Для Ньюкасла це перший трофей всередині Англії за 70 років.