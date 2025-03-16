Англія
16 березня 2025, 20:33
Ньюкасл — володар Кубка англійської ліги
У фінальному поєдинку на Вемблі команда Едді Гау здолала Ліверпуль.
Ліверпуль — Ньюкасл, Getty Images
16 березня 2025, 20:33
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Ліверпуль — Ньюкасл 1:2
Голи: К’єза, 90+4 — Берн, 45+1, Ісак, 53
Ліверпуль: Келлегер — Кванса, Конате (Джонс, 57), ван Дейк, Робертсон — Мак Аллістер (Гакпо, 67), Гравенберх (К’єза, 74), Собослаї — Салах, Жота (Нуньєс, 56), Діас (Елліотт, 74).
Ньюкасл: Поуп — Тріпп’єр, Шер, Берн, Лівраменто — Жоелінтон, Тоналі, Гімараес — Дж. Мерфі (Крафт, 90), Ісак (Вілсон, 81), Барнс (Віллок, 81).
Попередження: К'єза — Поуп, Тоналі