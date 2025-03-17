Англія

Коментар нідерландського фахівця.

Арне Слот вважає заслуженою поразку Ліверпуля від Ньюкасла. Ліверпуль поступився у фіналі Кубка англійської ліги з рахунком 1:2.

"Матч пройшов так, як хотів суперник. Це була гра, якою вони хотіли її бачити. Це комплімент їм, тому що ми не потрапили у свій ритм. Вони були дуже агресивні й дуже добре оборонялися.

Я б не сказав, що вони недостатньо хоробрі, але вони билися один на один під сильним пресингом, і в них є дуже сильні гравці, які хороші в єдиноборствах. Думаю, Ден Берн вигравав усі верхові епізоди, включно з тим, у якому він забив.

Ньюкасл здобув заслужену перемогу", — сказав головний тренер Ліверпуля.

На Football.ua доступний огляд матчу Ліверпуль — Ньюкасл.