Англія

Уродженець Амстердама може повернутися до Іспанії.

Центральний захисник Борнмута Дін Гюйсен висловився про інтерес до нього з боку мадридського Реала, передає портал Relevo.

Гюйсену нагадали, що він мав пропозицію від "вершкових", коли залишав академію Малаги влітку 2021 року. Тоді гравець вирішив перебратися до "молодіжки" Ювентуса.

"Думаю, це було виважене рішення, я хотів перейти до Ювентуса через репутацію Італії, де були К'єлліні, Бонуччі, Барцальї та інші легендарні центральні захисники. Я хотів отримати захисні навички, яким навчають і в Іспанії, але в Італії над ними працюють більше. Я вважаю, що перехід до Ювентуса був правильним рішенням. Варіант із Реалом був дуже хорошим, але в той час я вважав, що найкраще для мене — трохи дізнатися про аспекти гри в обороні. Думаю, цього я й досягнув. Інтерес Реала зараз? Це честь, коли така велика команда зацікавлена в тобі. Це щось особливе й значить, що ти добре себе проявляєш", — сказав 19-річний гравець збірної Іспанії.

Раніше повідомлялося, що Гюйсеном також цікавиться Баварія. Портал transfermarkt оцінює захисника в 42 млн євро, а його контракт із Борнмутом розраховано до кінця червня 2030 року.

На рахунку Діна два гола в 27-ми матчах усіх турнірів поточної кампанії.