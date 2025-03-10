Німеччина

Мюнхенці вивчають ситуацію із Діном Гюйсеном, але інші цілі є більш пріоритетними.

Баварія розглядає юного центрального захисника Борнмута Діна Гюйсена в якості перспективи на майбутнє та вже зібрала про нього інформацію. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Утім, наразі ніяких конкретних кроків з боку мюнхенців щодо підписання 19-річного іспанця нідерландського походження зроблено не було.

Мюнхенський клуб наразі не визначив Гюйсена як ключову трансферну ціль на літо. Основна причина – його висока ціна, а також інші пріоритети німецького клубу: підписання Флоріана Віртца, одного-двох нових вінгерів і запасного форварда для Гаррі Кейна.

За інформацією журналіста Фабріціо Романо, у контракті молодого центрбека з Борнмутом прописана клаусула в розмірі 50 мільйонів фунтів стерлінгів.

У поточному сезоні Дін Гюйсен провів у футболці "вишень" 26 матчів у всіх турнірах (1990 хвилин), в яких він забив два голи та заробив 8 попереджень. Його контракт із Борнмутом спливає влітку 2030 року.