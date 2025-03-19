Англія

Півзахисник Сандерленда може піти на підвищення наступного літа.

Центральним півзахисником Сандерленда Джобом Беллінгемом цікавиться ряд клубів АПЛ, передає портал TEAMtalk.

Успішність боротьби "Чорних котів" за повернення до "еліти" може зіграти ключову роль у майбутньому 19-річного англійця. Після 38-ми турів колектив Режиса Ле Брі йде четвертим у Чемпіоншипі, маючи непогані шанси взяти участь у плей-оф за підвищення.

Якщо ж Сандерленд до АПЛ не повернеться, то дуже ймовірно, що Беллінгем залишить клуб влітку. TEAMtalk повідомляє про інтерес до нього з боку Манчестер Юнайтед, Брайтона, Брентфорда, Ноттінгем Форест, а також Челсі й Тоттенгема, скаути яких спостерігали за грою Джоба.

Що б не сталося, "Чорні коти" вимагатимуть чималих коштів за трансфер гравця. Сам він зацікавлений у виступах на найвищому рівні.

Портал transfermarkt оцінює вихованця Бірмінгем Сіті у 18 млн євро. Його контракт із Сандерлендом розраховано до кінця червня 2028 року.

На рахунку Беллінгема чотири гола й три асисти в 34-х матчах усіх турнірів поточної кампанії.