Півзахисник Сандерленда може піти на підвищення наступного літа.
Джоб Беллінгем, Getty Images
19 березня 2025, 14:58
Центральним півзахисником Сандерленда Джобом Беллінгемом цікавиться ряд клубів АПЛ, передає портал TEAMtalk.
Успішність боротьби "Чорних котів" за повернення до "еліти" може зіграти ключову роль у майбутньому 19-річного англійця. Після 38-ми турів колектив Режиса Ле Брі йде четвертим у Чемпіоншипі, маючи непогані шанси взяти участь у плей-оф за підвищення.
Якщо ж Сандерленд до АПЛ не повернеться, то дуже ймовірно, що Беллінгем залишить клуб влітку. TEAMtalk повідомляє про інтерес до нього з боку Манчестер Юнайтед, Брайтона, Брентфорда, Ноттінгем Форест, а також Челсі й Тоттенгема, скаути яких спостерігали за грою Джоба.
Що б не сталося, "Чорні коти" вимагатимуть чималих коштів за трансфер гравця. Сам він зацікавлений у виступах на найвищому рівні.
Портал transfermarkt оцінює вихованця Бірмінгем Сіті у 18 млн євро. Його контракт із Сандерлендом розраховано до кінця червня 2028 року.
На рахунку Беллінгема чотири гола й три асисти в 34-х матчах усіх турнірів поточної кампанії.