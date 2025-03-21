Англія

Лондонський клуб проявляє інтерес до Раяна Аїт-Нурі.

Лівий захисник Вулверхемптона Раян Аїт-Нурі може продовжити кар'єру в лондонському Тоттенхемі. Про це повідомляє Africa Foot.

За даними джерела, "шпори" вже зробили пропозицію вовкам щодо 23-річного алжирця. Стверджується, що сума угоди може скласти 35,7 млн євро.

У нинішньому сезоні Аїт-Нурі з'явився на полі в 32 матчах у всіх турнірах, забив чотири голи і записав на свій рахунок п'ять результативних передач.

Чинний трудовий договір захисника з Вулверхемптоном розрахований до літа 2026 року.

Свій наступний матч "вовки" проведуть 1 квітня проти Вест Гема.