Англія

У клубі продовжують вести переговори з єгиптянином.

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах продовжує вести переговори з клубом щодо нового контракту. Чинна угода єгиптянина закінчується наступного літа.

За оновленими даними інсайдера Девіда Орнштейна, керівництво "червоних" зберігає позитивний настрій і як і раніше впевнене, що зможе переконати зірку продовжити контракт.

32-річний футболіст також не змінив планів: він щасливий у Ліверпулі і хоче залишитися. Сторонам, утім, ще належить врегулювати фінансові питання угоди, проте жодних ознак припинення переговорів не спостерігається.

Джерело також зазначає, що нещодавні невдачі команди в Лізі чемпіонів і Кубку ліги навряд чи вплинуть на підсумкове рішення Мохамеда Салаха.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль хоче придбати Родріго на заміну Салаху.