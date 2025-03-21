У клубі продовжують вести переговори з єгиптянином.
Мохамед Салах, Getty Images
21 березня 2025, 11:50
Нападник Ліверпуля Мохамед Салах продовжує вести переговори з клубом щодо нового контракту. Чинна угода єгиптянина закінчується наступного літа.
За оновленими даними інсайдера Девіда Орнштейна, керівництво "червоних" зберігає позитивний настрій і як і раніше впевнене, що зможе переконати зірку продовжити контракт.
32-річний футболіст також не змінив планів: він щасливий у Ліверпулі і хоче залишитися. Сторонам, утім, ще належить врегулювати фінансові питання угоди, проте жодних ознак припинення переговорів не спостерігається.
Джерело також зазначає, що нещодавні невдачі команди в Лізі чемпіонів і Кубку ліги навряд чи вплинуть на підсумкове рішення Мохамеда Салаха.
Раніше повідомлялося, що Ліверпуль хоче придбати Родріго на заміну Салаху.