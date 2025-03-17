Англія

Єгиптянин близький до відходу з англійського клубу.

Керівництво Ліверпуля має намір придбати вінгера мадридського Реала Родріго. Про це повідомляє іспанське видання El Nacional.

За інформацією джерела, лідер "червоних" Мохаммед Салах, скоріш за все покине команду влітку на правах вільного агента. У зв'язку з цим, керівництво мерсисайдців просуває ідею придбання бразильського вінгера.

Зазначається, що "королівський" клуб готовий розглянути пропозиції щодо Родріго, але за умови, що вона буде фінансова вигідна для мадридців.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 100 млн. євро.

Цього сезону Родріго відіграв за Реал 41 матч, забив 13 голів та віддав 8 результативних передач.