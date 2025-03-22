Англія

Нідерландський фахівець в захваті від свого співвітчизника.

Правий фулбек леверкузенського Баєра Жеремі Фрімпонг влітку може перейти до чинного лідера АПЛ Ліверпуля. Про це повідомляє німецький журналіст Крістіан Фальк.

За інформацією джерела, головний тренер "червоних" Арне Слот особисто зацікавлений в трансфері гравця збірної Нідерландів та вже неодноразово контактував в телефонній розмові з 24-річним фулбеком у лютому.

Зазначається, що у контракті нідерландця є "клаусула" — 40 млн. євро. Ця сума не повинна стати серйозною перешкодою для керівництва Ліверпуля.

Чинна трудова угода гравця з "фармацевтами" розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 50 млн. євро.

Цього сезону Жеремі Фрімпонг відіграв за Баєр 40 матчів, забив 4 голи та віддав 11 результативних передач.