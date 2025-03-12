Німеччина

Нідерландець може перебратися до АПЛ або Ла Ліги.

Правий півзахисник Баєра Джеремі Фрімпонг готовий залишити Леверкузен майбутнього літа, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

Баєр — Баварія 0:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Повідомляється, що основними варіантами для 24-річного нідерландця є чемпіонати Англії та Іспанії. Щодо гравця вже є конкретні запити.

Джеремі готовий до наступного кроку в своїй кар'єрі. За даними Плеттенберга, Фрімпонг може залишити Баєр за приблизно 40 млн євро.

Вихованець Манчестер Сіті представляє леверкузенців із січня 2021 року. Його контракт із клубом розраховано до кінця червня 2028-го.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль навряд чи придбає Фрімпонга.