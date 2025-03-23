Лондонці теж хочуть підписати данця.
Густав Ісаксен, getty images
23 березня 2025, 16:35
Лондонський Тоттенгем може порушити плани міланського Інтера
підписати вінгера римського Лаціо Густава Ісаксена в літнє трансферне вікно. Про це повідомляє La Repubblica.
За інформацією джерела, "шпори" мають перевагу над "нерадзуррі" через фінансові апетити керівництва Лаціо. Римляни планують виручити за трансфер 23-річного данця близько 40 млн. євро, що є цілком прийнятною умовою для Тоттенгема, але не для Інтера.
Чинна трудова угода футболіста з "орлами" розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 15 млн. євро.
Цього сезону Густав Ісаксен відіграв за Лаціо 39 матчів, забив п'ять голів та віддав стільки ж результативних передач.