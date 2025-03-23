Англія

Лондонці теж хочуть підписати данця.

Лондонський Тоттенгем може порушити плани міланського Інтера підписати вінгера римського Лаціо Густава Ісаксена в літнє трансферне вікно. Про це повідомляє La Repubblica.

За інформацією джерела, "шпори" мають перевагу над "нерадзуррі" через фінансові апетити керівництва Лаціо. Римляни планують виручити за трансфер 23-річного данця близько 40 млн. євро, що є цілком прийнятною умовою для Тоттенгема, але не для Інтера.