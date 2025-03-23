Італія

"Нерадзуррі" влітку хочуть підсилити склад.

Вінгер римського Лаціо та збірної Данії Густав Ісаксен влітку може перейти в міланський Інтер. Про це повідомляє La Repubblica.

За інформацією джерела, головний тренер "нерадзуррі" Сімоне Індзагі вже погодив трансфер 23-річного данця. Зазначається, що римляни готові розглянути пропозиції щодо свого гравця в районі 40 млн. євро.

Чинна трудова угода футболіста з "орлами" розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 15 млн. євро.

Цього сезону Густав Ісаксен відіграв за Лаціо 39 матчів, забив п'ять голів та віддав стільки ж результативних передач.