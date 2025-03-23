Англія

Англієць хоче завершити кар'єру на Батьківщині.

Нападник мюнхенської Баварії та збірної Англії Гаррі Кейн влітку може повернутися до Англії. Про це повідомляє El Nacional.

За інформацією джерела, 31-річний форвард серйозно розглядає можливість із поверненням в англійську Прем'єр-лігу найближчого літа. Зазначається, що футболіст хоче завершити кар'єру саме в Англії.

Наразі, фаворитом на підписання Кейна є Ліверпуль. Капітана збірної Англії приваблює амбітний проект "червоних" та можливість боротися за великі трофеї. Баварія не хоче відпускати англійця влітку, однак бажання гравця повернутися на Батьківщину може мати вирішальне значення.

Чинна трудова угода футболіста з "ротен" розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 90 млн. євро.

Цього сезону Гаррі Кейн відіграв за Баварію 37 матчів, забив 32 голи та віддав 11 результативних передач.