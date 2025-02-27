Англієць хоче провести в Баварії ще кілька сезонів.
Гаррі Кейн, Getty Images
27 лютого 2025, 22:57
Нападник Гаррі Кейн зробив натяк на своє майбутнє, звертаючись до Баварії з нагоди 125-річчя клубу.
"125-й день народження! З днем народження, Баварія! Для мене велика честь бути частиною цієї подорожі, і, сподіваюся, у мене є ще кілька років попереду", — сказав Кейн.
Раніше з'явилася інформація про те, що бачити Гаррі Кейна у своїй команді хоче власник Манчестер Юнайтед Джим Реткліфф. Слова Кейна дають натяк на те, що про зміну клубу він не думає.
Чинний контракт 31-річного Кейна з Баварією розрахований до середини 2027 року. У сезоні-2024/25 англієць забив 29 голів у 32 матчах.
Раніше повідомлялося, що Баварія підвищить Кімміху зарплату після підписання нового контракту.