Англія

Півзахисник прокоментував епізоди із своєї кар’єри.

Англійський атакувальний півзахисник Джессі Лінгард на початку минулого року зважився на переїзд до далекого Сеулу, де тепер виступає в якості гравця однойменного колективу в "елітному" дивізіоні Південної Кореї.

32-річний виконавець за свою кар’єру устиг пограти за Лестер, Бірмінгем, Брайтон, Дербі, лондонський Вест Гем та Ноттінгем Форест і, звичайно, рідний для нього Манчестер Юнайтед, розташування якого не хотів залишати до останнього.

Футболісту було, що пригадати про ці часи.

"Я свого часу дебютував у основній команді Манчестер Юнайтед, одразу отримав травму — вибув на пів року. Потім повернувся. Хто взагалі знав, чи зіграю я за Манчестер Юнайтед знову? Я й сам не знав.

Потім я був у оренді в різних клубах. У якийсь момент мав пропозицію від Ньюкасла. Міг піти, але залишився.

У підсумку, я щасливий і задоволений, тому що все, що сталось, було не просто так. Забивати у фіналах кубків, грати за свою країну, брати участь у чемпіонаті світу, забивати голи. Ніхто й ніколи не забере цього в мене", — заявив англійський виконавець.

Загалом Лінгард провів за Манчестер Юнайтед 232 матчі, забив 35 голів та віддав 20 гольових передач.