Англія

Представники "сорок" уже контактували з агентом гравця Фіорентини.

Ньюкасл Юнайтед може спробувати здійснити трансфер центрального нападника Фіорентини Мойзе Кіна, якщо не втримає його колегу за позицією Александера Ісака.

За даними порталу calciomercato, 25-річний італієць перебуває на вершині шортлиста потенційних наступників нинішнього головного бомбардира "сорок". Зазначається, що клуб АПЛ уже контактував з агентом Кіна.

Протягом 1-15 липня 2025-го в контракті Мойзе з Фіорентиною діятиме клаусула в розмірі 52 млн євро. Колектив із Флоренції придбав нападника в Ювентуса за 13 млн влітку 2024 року, підписавши з ним угоду, розраховану до кінця сезону-2028/29.

На рахунку італійця 20 голів і три асисти в 34-х матчах усіх турнірів поточної кампанії.