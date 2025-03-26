Англія

У клубі задоволені виступами гравця збірної Уельсу.

Ноттінгем Форест збирається оновити угоду з правим захисником Неко Вільямсом, передає журналіст Фабріціо Романо.

Нинішній контракт із 23-річним гравцем збірної Уельсу втрачає чинність після сезону-2025/26. Вільямс цікавий деяким клубам, тож у Ноттінгемі хочуть відбити інтерес до нього новою угодою.

Вихованець Ліверпуля Неко виступає за Форест із літа 2022 року. Тоді "червоні" отримали за нього 20 млн євро.

На рахунку фулбека один гол і один асист у 29-ти матчах усіх турнірів поточної кампанії.