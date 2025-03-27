Англія

Ім'я переможця буде оголошено наступного тижня.

На офіційному сайті англійської Прем'єр-ліги з'явився список претендентів на звання найкращого тренера турніру за підсумками березня 2025 року.

Індивідуальна нагорода дістанеться одному з трьох наступних керманичів:

Рубен Аморім

Фабіан Гюрцелер

Нуну Ешпіріту Санту

Голосування триватиме до 13:00 (за Києвом) понеділка, 31 березня. Підтримати свого фаворита можна за посиланням.

Нагадаємо, що попередніми переможцями в цій номінації є Фабіан Гюрцелер (Брайтон, серпень), Енцо Мареска (Челсі, вересень), Нуну Ешпіріту Санту (Ноттінгем Форест, жовтень і грудень), Арне Слот (Ліверпуль, листопад), Андоні Іраола (Борнмут, січень) і Девід Моєс (Евертон, лютий).