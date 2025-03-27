Ім'я переможця буде оголошено наступного тижня.
Рубен Аморім, Getty Images
27 березня 2025, 18:53
На офіційному сайті англійської Прем'єр-ліги з'явився список претендентів на звання найкращого тренера турніру за підсумками березня 2025 року.
Індивідуальна нагорода дістанеться одному з трьох наступних керманичів:
Рубен Аморім
Фабіан Гюрцелер
Нуну Ешпіріту Санту
Голосування триватиме до 13:00 (за Києвом) понеділка, 31 березня. Підтримати свого фаворита можна за посиланням.
Нагадаємо, що попередніми переможцями в цій номінації є Фабіан Гюрцелер (Брайтон, серпень), Енцо Мареска (Челсі, вересень), Нуну Ешпіріту Санту (Ноттінгем Форест, жовтень і грудень), Арне Слот (Ліверпуль, листопад), Андоні Іраола (Борнмут, січень) і Девід Моєс (Евертон, лютий).