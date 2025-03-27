Англія

Мойзе Кін можете стати гравцем "сорок".

Ньюкасл може звернутися до Фіорентини за Мойзе Кіном у разі відходу основного форварда Александера Ісака. Новиною ділиться Football Italia.

Джерело пояснює, що в контракті Мойзе з флорентійським клубом є пункт про викуп за 52 млн євро, його керівництво "сорок" може активувати в разі відходу Ісака за великі гроші.

Кіну 25 років, у поточному сезоні він відзначився за Фіорентину вже 20 разів у всіх турнірах. 15 голів у нього в активі в Серії А, чотири голи він забив у Лізі конференцій, а один гол — у Кубку Італії.

В італійській Серії А "фіалки" йдуть на восьмому місці і зберігають шанси на місце в єврокубках.

Раніше повідомлялося, що Ньюкасл цікавиться захисником Ліверпуля.