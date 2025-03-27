Англія

"Сороки" хочуть зміцнити лінію оборони.

Центральний захисник Ліверпуля Джарелл Кванса може стати гравцем Ньюкасла. Про це повідомляє The Times.

За інформацією джерела, підписання центрбека є ключовою ціллю Ньюкасла у літнє трансферне вікно і кандидатура 22-річного англійця розглядається, як пріоритетна серед керівництва клубу. У Ньюкаслі вважають, що Ліверпуль може влаштувати пропозиція у 30 млн. фунтів стерлінгів плюс додаткові бонуси.

Зазначається, що "червоні" можуть зажадати більшу суму ніж ту, на яку розраховують "сороки".

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 22 млн. євро.

Цього сезону Джарелл Кванса відіграв за Ліверпуль 22 матчі.