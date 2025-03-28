Сілва і Франк теж розглядаються.
Андоні Іраола та Ілля Забарний, Getty Images
28 березня 2025, 00:45
Тоттенгем може запросити Андоні Іраолу на випадок відставки Анге Постекоглу.
За даними The Athletic, "шпори" розглядають тренера Борнмута як головного кандидата на заміну австралійцю.
У Постекоглу влітку залишиться один рік за контрактом з можливістю продовження ще на один сезон, проте існують сумніви щодо довгострокового майбутнього тренера після цього сезону. Незалежно від того, чи вдасться клубу досягти успіху в Лізі Європи, становище Постекоглу перебуває під серйозним сумнівом.
В іспанського тренера залишився 1 рік за контрактом, який він підписав на початку сезону.
Крім нього, лондонці розглядають на посаду головного тренера Марку Сілва з Фулгема і Томаса Франка з Брентфорда.
Раніше повідомлялося, що Атлетіко розглядає можливість придбання Крістіана Ромеро.