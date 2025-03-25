Іспанія

Захисник може перебратися з Лондона до Мадрида.

Гравець лондонського Тоттенгема Крістіаном Ромеро цікавляться в мадридському Атлетіко, передає портал Relevo.

"Рохібланкос" шукають центрального захисника, а 26-річний аргентинець є їхнім трансфером мрії на цю позицію. У клубі Ла Ліги розуміють, що потенційні переговори стосовно придбання Ромеро будуть надзвичайно важкими як і з фінансової точки зору, так і з конкурентної.

На даний момент конкретних переговорів немає, але останніми тижнями мав місце контакт з оточенням гравця. В Атлетіко хочуть бути варіантом для Крістіана, якщо той вирішить залишити Тоттенгем наступного літа.

Порталом transfermarkt Ромеро оцінюється в 55 млн євро. Його контракт із клубом АПЛ розраховано до кінця червня 2027 року.

На рахунку аргентинця один гол у 17-ти матчах усіх турнірів поточної кампанії.