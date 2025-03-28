Англія

Угода бельгійця закінчується наступного літа.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола ухилився від відповіді на питання про продовження контракту з бельгійським півзахисником клубу Кевіном де Брюйне.

Поточна угода футболіста закінчується 30 червня 2025 року. За чутками, бельгієць є одним із тих гравців, яких керівництво "містян" планує позбутися.

"Це ситуація між клубом, Кевіном і його агентом. Я зосереджений на роботі з командою і на тому, щоб завершити сезон якомога успішніше", — наводить слова іспанського фахівця італійський інсайдер Фабріціо Романо.

У поточному сезоні Де Брейне провів 30 матчів у всіх клубних турнірах, в яких забив чотири м'ячі і зробив сім гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Голанд — найбільш високооплачуваний гравець АПЛ, Гвардіола — тренер.