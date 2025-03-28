Англія

Норвежець випереджає свого партнера за командою Кевіна де Брюйне.

Французька газета L'Equipe опублікувала рейтинги зарплатних відомостей клубів англійської Прем'єр-ліги.

Рейтинг найбільш високооплачуваних гравців чемпіонату Англії очолює нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд, зарплата якого становить 2,57 мільйонів євро.

Друге місце посідає ще один представник "містян" — півзахисник Кевін де Брюйне (2,06 млн євро), а за ним йдуть хавбек МЮ Каземіро (1,88 млн євро) та вінгер Ліверпуля Мохамед Салах (1,88 млн євро).

Топ-5 доповнюють форвард Астон Вілли Маркус Рашфорд (1,67 млн ​​євро) та вінгер Арсеналу Рахім Стерлінг (1,67 млн ​​євро).

Що стосується тренерів, то тут лідирує наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола — 1,98 млн євро, за яким йдуть Мікель Артета з Арсеналу (1,48 млн євро) та Девід Моєс з Евертона (1,23 млн євро).

Раніше стали відомі найкращі зарплати в іспанській Ла Лізі.