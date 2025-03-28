Англія

Коментар іспанського фахівця.

Керманич Манчестер Сіті Пеп Гвардіола дав коментар про стан півзахисника Родрі. З вересня, як відомо, іспанець відновлюється після отримання серйозної травми коліна.

"Було б чудово, якби Родрі зміг зіграти завтра, але зараз це було б неправильне рішення. Він добре тренується на полі, але змагання — це інше.

Ми повинні переконатися, що все гаразд, перш ніж випускати його на поле в матчах", — сказав Гвардіола на прес-конференції.

Найближчий матч Манчестер Сіті проведе в неділю, 30 березня — проти Борнмута на виїзді у чвертьфіналі Кубка Англії.